Пожар в ночном клубе произошел в Караганде

«В Нуринском районе в 8-ми км северо-западнее от с. Маржанколь два грузовых автомобиля с людьми застряли в снежном перемете. Сотрудники МЧС из двух грузовых автомобилей эвакуировали 5 человек в п. Нура» — сообщили спасатели.