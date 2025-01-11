Пожар в ночном клубе произошел в Караганде

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. В ночном клубе в Караганде произошел пожар.
На втором этаже 4-х этажного здания в кухонном помещении ночного клуба произошло горение деревянных перегородок и мебели.
«До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу. Пожар ликвидирован на площади 80 кв.м», — сообщили в МЧС Казахстана.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Так же минувшей ночью в Карагандинской области спасатели МЧС пришли на помощь застрявшим снежном перемёте.
«В Нуринском районе в 8-ми км северо-западнее от с. Маржанколь два грузовых автомобиля с людьми застряли в снежном перемете. Сотрудники МЧС из двух грузовых автомобилей эвакуировали 5 человек в п. Нура» — сообщили спасатели.
К счастью, никто не пострадал. Людей доставили в безопасное место.