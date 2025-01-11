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Авиалайнер с более чем с 200 пассажирами эвакуировали в Атланте из-за горящего двигателя

Самолет авиакомпании Delta более чем с 200 пассажирами на борту был эвакуирован на заснеженную взлетную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) после того, как проблема с двигателем привела к отмене взлета, из-за чего пострадали четыре человека. Об этом 10 января сообщил телеканал CNN.

Источник: РИА "Новости"

«При взлете что-то пошло не так, и двигатель загорелся. Пришлось экстренно эвакуировать самолет», — рассказал пассажир Кертис Джеймс.

Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине, которая вызвала пожар.

«Экипаж авиакомпании Delta следовал установленным процедурам, чтобы приостановить взлет рейса 2668 из Атланты (ATL) в Миннеаполис (MSP) после обнаружения неполадок в двигателе», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Сообщается, что четыре пассажира получили незначительные травмы. Одного человека доставили в медицинское учреждение, остальным троим была оказана помощь на месте.

Телеканал отмечает, что инцидент произошел в аэропорту, который сильно пострадал от снегопада, обрушившегося на большую часть юга США.

Ранее, 7 января, как минимум четыре человека погибли по причине зимнего шторма, который обрушился на центральную часть Соединенных Штатов.

5 января телеканал СNN предупредил о возможных рекордных снегопадах во время бури в США. Отмечается, что снегопад и гололедица уже наблюдаются в центральной части страны. Как указал телеканал, количество выпавшего снега в некоторых районах 35 см, а толщина льда — 70 мм.

В этот же день в Вашингтоне ввели режим ЧС в связи с надвигающейся снежной бурей. Мэр города Мюриэл Боузер призвала жителей убрать автомобили с аварийных маршрутов и оставаться дома. Она также добавила, что 6 января будут закрыты все школы города.