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Житель Иркутска заплатит 38 тысяч рублей за запуск дрона над городом

Мужчина запустил квадрокоптер без необходимого разрешения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутска оштрафовали на 32 тысячи рублей за незаконный запуск квардокоптера. Сам инцидент произошел в октябре 2024 года. Местный житель запустил над городом дрон в районе острова Конный, не имея на это необходимых разрешений.

— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту законности запуска квадрокоптера на территории Иркутска. По постановлению транспортного прокурора гражданин признан виновным в совершении правонарушений, — рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении мужчины составили два административных протокола: за нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Ему назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.