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Мужчина украл из банка в Алматы 55 млн и сбежал в Швецию

Казахстанца, которого подозревают в хищении 55 млн тенге в одном из банков Алматы, задержали в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе МВД РК рассказали, что речь идет о преступлении, которое совершили еще в октябре 2018 года:

«Подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей».

Ранее мужчину объявили в международный розыск за совершение кражи в особо крупном размере. В итоге след 38-летнего подозреваемого обнаружили в Швеции, где его и задержали местные полицейские по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана.