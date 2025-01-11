Жительницу Усть-Кута, записавшую оскорбительное видео в адрес военных, задержали

Полиция из Усть-Кута задержала 34-летнюю женщину после публикации в социальных сетях видео дискредитирующее участников специальной военной операцию. Местная жительница записала его на фоне баннера, установленного в память о погибшем герое СВО.
— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой жительница Усть-Кута негативно высказывалась в адрес участников СВО. В кратчайшие сроки оперативники установили личность 34-летней женщины и задержали ее. Она принесла свои извинения за размещенное видео и попросила прощения у семьи погибшего героя, других военнослужащих и россиян, — сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.
В настоящий момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка поступку женщины.