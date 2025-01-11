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Жительницу Усть-Кута, записавшую оскорбительное видео в адрес военных, задержали

Женщина уже записала видео с извинениями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полиция из Усть-Кута задержала 34-летнюю женщину после публикации в социальных сетях видео дискредитирующее участников специальной военной операцию. Местная жительница записала его на фоне баннера, установленного в память о погибшем герое СВО.

— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой жительница Усть-Кута негативно высказывалась в адрес участников СВО. В кратчайшие сроки оперативники установили личность 34-летней женщины и задержали ее. Она принесла свои извинения за размещенное видео и попросила прощения у семьи погибшего героя, других военнослужащих и россиян, — сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

В настоящий момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка поступку женщины.