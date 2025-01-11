Жительницу Усть-Кута, записавшую оскорбительное видео в адрес военных, задержали

— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой жительница Усть-Кута негативно высказывалась в адрес участников СВО. В кратчайшие сроки оперативники установили личность 34-летней женщины и задержали ее. Она принесла свои извинения за размещенное видео и попросила прощения у семьи погибшего героя, других военнослужащих и россиян, — сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.