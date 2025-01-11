CNN: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

По ее сведениям, пять человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще шесть — на территории, охваченной пожаром Итон. Ранее сообщалось о 10 жертвах.
В округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания — Итон и Пэлисейдс — локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.
В США в пятницу в том числе из-за стихийного бедствия в Калифорнии были отменены 3,5 тыс. авиарейсов. Без электроэнергии в штате остаются 169 тыс. потребителей. Музей Гетти, в котором хранится коллекция произведений искусства с оценочной стоимостью порядка $10 млрд, был вынужден эвакуировать большую часть персонала.