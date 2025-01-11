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CNN: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес (штат Калифорния), сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Источник: AP 2024

По ее сведениям, пять человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще шесть — на территории, охваченной пожаром Итон. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

В округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания — Итон и Пэлисейдс — локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.

В США в пятницу в том числе из-за стихийного бедствия в Калифорнии были отменены 3,5 тыс. авиарейсов. Без электроэнергии в штате остаются 169 тыс. потребителей. Музей Гетти, в котором хранится коллекция произведений искусства с оценочной стоимостью порядка $10 млрд, был вынужден эвакуировать большую часть персонала.

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