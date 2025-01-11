Московская школьница отдала мошенникам 320 тысяч рублей, отложенные на ее обучение

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.