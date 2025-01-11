Полицейский убит в Алматы

Как сообщили в ДП Алматы, в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в ДП.
Отмечается, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время. Другие подробности в полиции не озвучили, сославшись на требования статьи 201 УПК РК.