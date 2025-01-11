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Полицейский убит в Алматы

В Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении уже задержали, об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Источник: polisia.kz

Как сообщили в ДП Алматы, в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в ДП.

Отмечается, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время. Другие подробности в полиции не озвучили, сославшись на требования статьи 201 УПК РК.