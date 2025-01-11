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Врачи спасли двухлетнюю девочку из Ферганы: она проглотила 135 магнитных шариков

В Узбекистане произошла удивительная история спасения. Двухлетняя девочка, играя с магнитными шариками, проглотила 135 из них.

Магниты, скопившись в её животе, стали представлять серьёзную угрозу для жизни ребёнка. Эта ситуация могла закончиться трагедией, но благодаря профессионализму врачей, маленькая Самира получила второй шанс на жизнь.

Как это произошло

Двухлетняя девочка, играя с популярными среди детей магнитными шариками, проглотила 135 штук. Магниты начали скапливаться в её желудке и кишечнике, притягиваясь друг к другу через стенки органов, что создавало серьёзную угрозу для её здоровья и жизни.

Родители немедленно обратились в Ферганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Обследование показало, что шарики скопились в обеих частях живота, угрожая вызвать серьёзные повреждения внутренних органов.

Врачи попытались извлечь магниты при помощи клизмы, достав таким образом только 14 шариков. Большинство оставалось внутри, и ситуация становилась всё более критической.

Срочная операция в Ташкенте

Осознавая серьёзность положения, родители перевезли девочку в Ташкент, в центральный филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. После повторного обследования врачи приняли решение о немедленной хирургической операции.

Сложнейшая операция длилась четыре с половиной часа. Благодаря усилиям врачей из живота девочки были извлечены все 135 магнитных шариков. Сегодня Самира находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

медицина