Врачи спасли двухлетнюю девочку из Ферганы: она проглотила 135 магнитных шариков

Двухлетняя девочка, играя с популярными среди детей магнитными шариками, проглотила 135 штук. Магниты начали скапливаться в её желудке и кишечнике, притягиваясь друг к другу через стенки органов, что создавало серьёзную угрозу для её здоровья и жизни.