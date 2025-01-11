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Задержанные в России в 2023 году украинские пилоты сотрудничали со следствием

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которые были задержаны в России в 2023 году, сотрудничали со следствием и дали признательные показания в рамках расследования уголовного дела о терроризме. Об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. Слушание пройдет в закрытом режиме из-за наличия в деле гостайны и в целях обеспечения безопасности участников процесса.

Уточняется, что обоим фигурантам предъявлено обвинение по семи и 10 статьям УК РФ соответственно — в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении госграницы. Они содержатся в одном из СИЗО в Москве. В конце декабря 2024 года военный суд продлил еще на полгода срок их ареста.

В апреле 2023 года стало известно, что в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, а пытавшегося скрыться пилота задержали пограничники. В июне в ФСБ России уточнили, что российские спецслужбы задержали двух пилотов легкомоторных самолетов, которые работали на главное управление разведки МО Украины.

Шиманского поймали около Тулы: он должен был передать диверсантам взрывчатку, пистолет и беспилотники. Морозов был вынужден посадить борт в Брянской области после неудачной попытки подорвать завод. Кроме того, силовики выяснили, что спецслужбы Украины планировали сбросить «грязные бомбы» на объекты инфраструктуры в Ивановской области.