Задержанные в России в 2023 году украинские пилоты сотрудничали со следствием

Уточняется, что обоим фигурантам предъявлено обвинение по семи и 10 статьям УК РФ соответственно — в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении госграницы. Они содержатся в одном из СИЗО в Москве. В конце декабря 2024 года военный суд продлил еще на полгода срок их ареста.