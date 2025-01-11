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8-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Минске

В Минске под колесами автомобиля погиб 8-летний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

8-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Минске, трагедия произошла вечером в пятницу, 10 января 2025 года. Как рассказали правоохранители, ДТП случилось около 21.00 на улице Космонавтов.

ДТП произошло около 21.00 по улице Космонавтов на нерегулируемом пешеходном переходе. 28-летний водитель, находившийся за рублем автомобиля Ford, не предоставил преимущество 8-летнему мальчику. От полученных травм ребенок погиб.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагической аварии.

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