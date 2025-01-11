Микроавтобус насмерть сбил пожилого пешехода в Минском районе

По предварительной информации, вчера, 10 января, около 17.15 50-летний водитель за рулем Mercedes на 1-м км дороги Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро совершил наезд на 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по подземному, надземному, наземному пешеходным переходам, а при их отсутствии в пределах видимости, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — на перекрестке по линии тротуаров или обочин.