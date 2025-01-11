Микроавтобус насмерть сбил пожилого пешехода в Минском районе

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по подземному, надземному, наземному пешеходным переходам, а при их отсутствии в пределах видимости, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — на перекрестке по линии тротуаров или обочин.