В Бирске пресечена попытка дачи взятки должностному лицу

В Бирске сотрудники Госавтоинспекции предотвратили попытку подкупа при исполнении служебных обязанностей, сообщает начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел, когда инспекторы остановили автомобиль марки «Haval» для проверки документов. Водитель транспортного средства вызвал подозрения у сотрудников ДПС из-за признаков алкогольного опьянения.
Во время оформления административных материалов в патрульной машине гражданин попытался дать взятку, предложив сотрудникам две купюры по 5000 рублей. Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за подобные действия, однако мужчина проигнорировал это предупреждение и положил деньги рядом с рычагом коробки передач.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении водителя составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, собраны материалы для возбуждения уголовного дела.
На данный момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Расследование продолжается.