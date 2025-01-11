В Бирске пресечена попытка дачи взятки должностному лицу

Во время оформления административных материалов в патрульной машине гражданин попытался дать взятку, предложив сотрудникам две купюры по 5000 рублей. Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за подобные действия, однако мужчина проигнорировал это предупреждение и положил деньги рядом с рычагом коробки передач.