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Прокуратура контролирует установление причин пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в квартире на северо-востоке Москвы, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина 1967 года рождения. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже жилого дома на ул. Угличская. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в материале.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что по адресу: ул. Угличская, д. 4 в девятиэтажном жилом доме произошел пожар в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. В одной из комнат горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м.

Прокуратура