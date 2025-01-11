Прокуратура контролирует установление причин пожара в квартире на северо-востоке Москвы

«Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина 1967 года рождения. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже жилого дома на ул. Угличская. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в материале.