В Гомеле мужчине грозит 3 года за то, что расплатился за еду сувенирными рублями

В Гомеле мужчине грозит до трех лет лишения свободы за то, что он пытался расплатиться за продукты и фрукты сувенирными рублями. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад был задержан 50-летний житель Гомеля, который пытался расплатиться за товары в магазине поддельными купюрами.