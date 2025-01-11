В Гомеле мужчине грозит 3 года за то, что расплатился за еду сувенирными рублями

В Гомеле мужчине грозит до трех лет лишения свободы за то, что он пытался расплатиться за продукты и фрукты сувенирными рублями. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад был задержан 50-летний житель Гомеля, который пытался расплатиться за товары в магазине поддельными купюрами.
Как уже установило следствие, 50-летний житель Гомеля нашел на улице 18 сувенирных банкнотоподобных изделий. Номинал каждой, как значилось на банкнотах, составлял 100 белорусских рублей.
С этими «деньгами» мужчина отправился на рынок, где попытался купить на них фрукты. Попытка эта успехом не увенчалась, тогда фигурант пошел в ближайший магазин.
«Здесь мужчина приобрел продукты и бытовые принадлежности, несколько раз предоставив доверчивому продавцу 5 купюр с надписью “100 дублёў”, — рассказали в милиции.
Теперь гомельчанину грозит до трех лет лишения свободы.
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