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В Казани нашли тело пропавшего лыжника

В Казани нашли тело мужчины, пропавшего 3 января во время лыжной прогулки.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 11 янв — РИА Новости. Жителя Казани, пропавшего неделю назад, нашли мертвым на дне реки, сообщил главк МЧС по Татарстану.

«Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пять метров, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции», — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что 44-летний мужчина пропал 3 января во время лыжной прогулки по реке Казанка в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы по улице Гаврилова. По запросу полиции его искали водолазы.

По информации МЧС, скорее всего, погибший лыжник не заметил припорошенную свежим снегом промоину и провалился под лед.

Как писали местные СМИ, пропавший — поэт, призер литературных конкурсов и фестивалей Рустем Абубакиров. Третьего января он вышел из дома на улице Гаврилова на лыжную прогулку. Больше его никто не видел.

МЧС