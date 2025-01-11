В Горецком районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Хаминичи поступило 10 января в 22.37.К моменту прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Соседи сообщили, что внутри может находиться 64-летний хозяин. Худшие опасения подтвердились: пенсионера без признаков жизни обнаружили на полу в горящей комнате. Погибший проживал один, со слов соседей характеризовался с положительной стороны.