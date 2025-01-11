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В Горецком районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Хаминичи поступило 10 января в 22.37.К моменту прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Соседи сообщили, что внутри может находиться 64-летний хозяин. Худшие опасения подтвердились: пенсионера без признаков жизни обнаружили на полу в горящей комнате. Погибший проживал один, со слов соседей характеризовался с положительной стороны.

. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены дома. Причина произошедшего устанавливается. Специалисты не исключают, что пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.

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