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В Челябинской области с начало года в ДТП пострадали девять детей

Челябинским родителям напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресла.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области с начала 2025 года зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ГАИ, серьезные травмы в аварии 9 января получил 7-летний мальчик —он находился на заднем сидении без специального детского автокресла и не был пристегнут ремнями безопасности. Ребёнок пострадал и был госпитализирован после столкновения Toyota и Renault на улице Бажова в Челябинске.

Отметим, что за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.