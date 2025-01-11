В Челябинской области с начало года в ДТП пострадали девять детей

По данным ГАИ, серьезные травмы в аварии 9 января получил 7-летний мальчик —он находился на заднем сидении без специального детского автокресла и не был пристегнут ремнями безопасности. Ребёнок пострадал и был госпитализирован после столкновения Toyota и Renault на улице Бажова в Челябинске.