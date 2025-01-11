Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за мазутных пятен

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий», — написал он в Telegram-канале.
По словам Дудинова, профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории. Уборка мазута планируется еще в трех местах — на побережье в селах Окуневка, Знаменское и Громово.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день сообщалось о продвижении мазута на север вдоль Крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.
Нефтяные пятна также обнаружили 5 января в районе бухты Капсель в Крыму, а 7 января — у побережья Евпатории. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил 8 января, что ситуация с выбросами мазута в регионе может ухудшиться, и риск роста загрязнений высок.