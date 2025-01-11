Оперштаб: Утонувшие в Черном море танкеры могут отбуксировать до конца января

«Судовладельцы “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239” заключили договора на удаление затонувшего имущества. Согласно документам, до 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, а до 28 января они должны быть отбуксированы в указанное место», — рассказали в министерстве.
В середине декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате в акватории Черного моря произошел разлив мазута, введен федеральный режим ЧС.