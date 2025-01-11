Оперштаб: Утонувшие в Черном море танкеры могут отбуксировать до конца января

Владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» заключили договора на удаление судов с Черного моря, ожидается, что до конца месяца с них будет выкачан весь мазут, а сами суда будут отбуксированы. Об этом «Российской газете» рассказали в операштабе.