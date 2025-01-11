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Оперштаб: Утонувшие в Черном море танкеры могут отбуксировать до конца января

Владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» заключили договора на удаление судов с Черного моря, ожидается, что до конца месяца с них будет выкачан весь мазут, а сами суда будут отбуксированы. Об этом «Российской газете» рассказали в операштабе.

Источник: Российская газета

«Судовладельцы “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239” заключили договора на удаление затонувшего имущества. Согласно документам, до 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, а до 28 января они должны быть отбуксированы в указанное место», — рассказали в министерстве.

В середине декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате в акватории Черного моря произошел разлив мазута, введен федеральный режим ЧС.

экология