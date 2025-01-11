Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могилевчанин обворовал возлюбленную, расплатившись в казино 1400 рублями

35-летний могилевчанин расплачивался картой возлюбленной в казино и потратил 1400 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Могилевчанку обворовал ее же возлюбленный, общая сумма украденных средств — 1400 белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад в милицию обратилась 34-летняя жительница Могилева. Она указала: с ее личной банковской карты пропало около 1400 белорусских рублей.

Как установили по горячим следам оперативники, деньги потратил 35-летний возлюбленный заявительницы. Познакомились они недавно, однако женщина очень быстро доверилась новому знакомому, «передала свою карту на разовую покупку, о которой она знала».

Однако мужчина, совершив ту самую разовую покупку, карточку хозяйке не вернул. Выяснилось, что он расплачивался ею в казино Могилева, а в какой-то момент и вовсе перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

В милиции напомнили о том, что не следует передавать банковские карточки третьим лицам, а еще порекомендовали подключить услугу SMS-информирования, позволяющую контролировать состояние счета в online-режиме.

Ранее мы писали о том, что в Гомеле мужчина нашел на улице 1800 сувенирных белорусских рублей и отправился с ними сначала на рынок, а потом в магазин за продуктами (чем все закончилось — про это вот тут).