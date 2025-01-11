Могилевчанин обворовал возлюбленную, расплатившись в казино 1400 рублями

Могилевчанку обворовал ее же возлюбленный, общая сумма украденных средств — 1400 белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад в милицию обратилась 34-летняя жительница Могилева. Она указала: с ее личной банковской карты пропало около 1400 белорусских рублей.
Как установили по горячим следам оперативники, деньги потратил 35-летний возлюбленный заявительницы. Познакомились они недавно, однако женщина очень быстро доверилась новому знакомому, «передала свою карту на разовую покупку, о которой она знала».
Однако мужчина, совершив ту самую разовую покупку, карточку хозяйке не вернул. Выяснилось, что он расплачивался ею в казино Могилева, а в какой-то момент и вовсе перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
В милиции напомнили о том, что не следует передавать банковские карточки третьим лицам, а еще порекомендовали подключить услугу SMS-информирования, позволяющую контролировать состояние счета в online-режиме.
Ранее мы писали о том, что в Гомеле мужчина нашел на улице 1800 сувенирных белорусских рублей и отправился с ними сначала на рынок, а потом в магазин за продуктами (чем все закончилось — про это вот тут).