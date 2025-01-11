В Ростовской области из-за электрообогревателя выгорел частный дом

6 января пожар произошел в станице Мелиховской. Хозяева частного дома оставили включенными электроприборы и ушли в магазин, а когда вернулись жилье полыхало уже на 50 кв. метрах. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.