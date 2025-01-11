В Ростовской области из-за электрообогревателя выгорел частный дом

В Ростовской области из-за закоротивших электрообогревателей вспыхнули два пожара, в одном случае семья осталась без жилья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
6 января пожар произошел в станице Мелиховской. Хозяева частного дома оставили включенными электроприборы и ушли в магазин, а когда вернулись жилье полыхало уже на 50 кв. метрах. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.
9 января в поселке Красногорняцком хозяйка квартиры вовремя заметила вспыхнувший прибор и вынесла его на улицу. Потушить огонь помогли соседи, дополнительной помощи не потребовалось. Женщина отделалась испугом.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными с электроприборами. Нельзя оставлять включенную технику без присмотра. Также всем рекомендуют приобрести для дома огнетушитель.