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В Ростовской области из-за электрообогревателя выгорел частный дом

Два пожара из-за обогревателей произошли в Ростовской области, сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за закоротивших электрообогревателей вспыхнули два пожара, в одном случае семья осталась без жилья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

6 января пожар произошел в станице Мелиховской. Хозяева частного дома оставили включенными электроприборы и ушли в магазин, а когда вернулись жилье полыхало уже на 50 кв. метрах. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.

9 января в поселке Красногорняцком хозяйка квартиры вовремя заметила вспыхнувший прибор и вынесла его на улицу. Потушить огонь помогли соседи, дополнительной помощи не потребовалось. Женщина отделалась испугом.

Спасатели просят жителей Дона быть осторожными с электроприборами. Нельзя оставлять включенную технику без присмотра. Также всем рекомендуют приобрести для дома огнетушитель.