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В Воронежской области за сутки произошло 91 ДТП

За прошедшие сутки на территории Воронежской области произошло 91 ДТП.

Из них 70 аварий зафиксировано в областном центре, 16 в районах области, и 5 на федеральных трассах. В результате пяти ДТП пострадали пять человек, получив травмы различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло утром накануне, около 07:50, в Россошанском районе на 217-м километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате столкновения 66-летняя пассажирка «Деу Нексия» получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.