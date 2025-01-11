В Воронежской области за сутки произошло 91 ДТП

Одно из ДТП произошло утром накануне, около 07:50, в Россошанском районе на 217-м километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 29-летний водитель.