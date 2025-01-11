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В Иркутске разыскивают мужчину, который 10 января напал на продавца магазина

Покупателю не понравилось замечание, сделанное ему продавцом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полиция Иркутска разыскивает дебошира, который 10 января напал с кулаками на продавца одного из местных магазинов. Предположительно, конфликт произошел из-за того, что покупатель украл товар. На кадрах с видеокамеры видно, как мужчина сначала бьет молодого человека по лицу, а позже наносит удары в живот.

— 10 января в дневное время в одном из супермаркетов, расположенных вблизи остановки общественного транспорта «Городок ИВАТУ», между работником магазина и посетителем возник конфликт, предположительно, на почве хищения товаров. В ходе словесной перепалки пожилой мужчина нанес молодому человеку несколько ударов, после чего скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители устанавливают личность нападавшего. Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию.