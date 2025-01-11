В Иркутске разыскивают мужчину, который 10 января напал на продавца магазина

Полиция Иркутска разыскивает дебошира, который 10 января напал с кулаками на продавца одного из местных магазинов. Предположительно, конфликт произошел из-за того, что покупатель украл товар. На кадрах с видеокамеры видно, как мужчина сначала бьет молодого человека по лицу, а позже наносит удары в живот.