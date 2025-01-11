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Птичий грипп выявили в одном из хозяйств Цимлянского района Ростовской области

В Ростовской области сохраняется угроза распространения птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В одном из хозяйств Цимлянского района Ростовской области выявили птичий грипп. После этого было принято решение об изъятии поголовья домашних пернатых, а также продукции птицеводства. Об этом накануне сообщили власти региона.

По данным донского управления МЧС, обнаруженная инфекция теперь потенциально угрожает населенным пунктам Волгодонского, Константиновского, Морозовского и Тацинского районов. Эта ситуация сохраняется с начала января.

Напомним, грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при его обнаружении всех пернатых обычно уничтожают, что также наносит ущерб птицеводческой отрасли.

Кроме того, указанная инфекция может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо птиц рекомендуют правильно обрабатывать. Единственный способ защиты от распространения вируса — вакцинация в хозяйствах.