Птичий грипп выявили в одном из хозяйств Цимлянского района Ростовской области

В одном из хозяйств Цимлянского района Ростовской области выявили птичий грипп. После этого было принято решение об изъятии поголовья домашних пернатых, а также продукции птицеводства. Об этом накануне сообщили власти региона.
По данным донского управления МЧС, обнаруженная инфекция теперь потенциально угрожает населенным пунктам Волгодонского, Константиновского, Морозовского и Тацинского районов. Эта ситуация сохраняется с начала января.
Напомним, грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при его обнаружении всех пернатых обычно уничтожают, что также наносит ущерб птицеводческой отрасли.
Кроме того, указанная инфекция может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо птиц рекомендуют правильно обрабатывать. Единственный способ защиты от распространения вируса — вакцинация в хозяйствах.