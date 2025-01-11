МЧС обнаружило новые выбросы мазута в районе Анапы

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, 10 января в районе кормы танкера «Волгонефть 239» был выявлен новый разлив нефтепродуктов на 300 метрах площадью 2800 кв. м.
Сейчас в Краснодарском крае МЧС обследует 220 км береговой территории. Из них 63 км — в Анапе и Темрюкском районе. Отсюда вывезли уже 155,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
В Крыму за сутки обследовали 548 км территории от Керчи до Черноморского района: собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 345 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка: вывезены более 148 тонн загрязненного песка и грунта.