МЧС обнаружило новые выбросы мазута в районе Анапы

В Крыму за сутки обследовали 548 км территории от Керчи до Черноморского района: собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 345 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка: вывезены более 148 тонн загрязненного песка и грунта.