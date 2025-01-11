Раздавивший пенсионера на «Оке» дальнобойщик отказался давать показания

По данным правоохранителей, авария случилась из-за того, что водитель Камаза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Оку», за рулем которой находился 71-летний мужчина. В результате ДТП пенсионер получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте аварии.
Дальнобойщик задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело на него завели по статье 264 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. «Задержанный воспользовался правом не свидетельствовать против себя», — сообщили в пресс-службе полиции.