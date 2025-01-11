Раздавивший пенсионера на «Оке» дальнобойщик отказался давать показания

По данным правоохранителей, авария случилась из-за того, что водитель Камаза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Оку», за рулем которой находился 71-летний мужчина. В результате ДТП пенсионер получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте аварии.