Минчанка стала дропом и чуть не подставила сестру

Женщина рассказала, что искала подработку в мессенджере и обратила внимание на предложение получить быстрые и легкие деньги. Для этого ей нужно было обратиться в определенное отделение банка и оформить на свое имя карту. Далее требовалось передать «нанимателю» реквизиты карточки и логин/пароль от интернет-банкинга.
За оказание такой услуги женщине заплатили Br25.Вскоре ей сообщили об акции: если привести друга, который выполнит те же действия, можно получить еще Br15. На предложение согласилась сестра минчанки. Однако еще до оформления карты женщина заподозрила, что совершает незаконные действия, и прекратила общение с «нанимателем». Возбуждено уголовное дело.