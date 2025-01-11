Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка стала дропом и чуть не подставила сестру

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной милиции за незаконный оборот средств платежа задержали 31-летнюю минчанку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина рассказала, что искала подработку в мессенджере и обратила внимание на предложение получить быстрые и легкие деньги. Для этого ей нужно было обратиться в определенное отделение банка и оформить на свое имя карту. Далее требовалось передать «нанимателю» реквизиты карточки и логин/пароль от интернет-банкинга.

За оказание такой услуги женщине заплатили Br25.Вскоре ей сообщили об акции: если привести друга, который выполнит те же действия, можно получить еще Br15. На предложение согласилась сестра минчанки. Однако еще до оформления карты женщина заподозрила, что совершает незаконные действия, и прекратила общение с «нанимателем». Возбуждено уголовное дело.