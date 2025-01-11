Минчанка стала дропом и чуть не подставила сестру

Женщина рассказала, что искала подработку в мессенджере и обратила внимание на предложение получить быстрые и легкие деньги. Для этого ей нужно было обратиться в определенное отделение банка и оформить на свое имя карту. Далее требовалось передать «нанимателю» реквизиты карточки и логин/пароль от интернет-банкинга.