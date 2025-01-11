На челябинца заведено уголовное дело из-за найденного смартфона

Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.
Полицейские немедленно приступили к поиску пропажи и в итоге смогли выйти на 32-летнего челябинца, который нашёл и присвоил себе находку. Владельца имущества он не собирался искать, а самим самртфоном пользовался в личных целях.
Мужчина был задержан, в его отношении заведено уголовное дело. Правоохранители изъяли у него телефон, который после проведения всех необходимых следственных действий будет возвращён законному владельцу.
«Оставленная без присмотра вещь на улице, в транспорте и иных местах продолжает принадлежать ее собственнику. Завладение ими с корыстной целью является хищением», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.