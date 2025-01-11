В Ростове произошел выброс солярки в реку Дон

11 января в Ростове-на-Дону произошел выброс солярки в реку Дон. Сейчас нефтепродукты несет вдоль берега, и загрязнение видно уже в районе Ворошиловского моста. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.