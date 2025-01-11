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В Ростове произошел выброс солярки в реку Дон

Выброс солярки в реку Дон зафиксировали в Ростове, на месте работают специалисты.

Источник: Комсомольская правда

11 января в Ростове-на-Дону произошел выброс солярки в реку Дон. Сейчас нефтепродукты несет вдоль берега, и загрязнение видно уже в районе Ворошиловского моста. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, на место происшествия уже вызвали все федеральные службы. Также работают представители управления Росприроднадзора по Ростовской области.

Специалисты ищут место сброса. Взяты пробы воды.

— Направил своего первого заместителя Алексея Потешкина. На месте также находится глава Кировского района города Наталия Симаченко. Ситуацию держу на контроле, — подчеркнул Алексей Логвиненко.