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Мусоровоз насмерть сбил 66-летнюю жительницу Пинска

В Пинске 10 января 2025 года мусоровоз насмерть сбил 66-летнюю жительницу.

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП в Пинске погибла 66-летняя жительница. Как сообщили правоохранители, трагедия произошла около 17.50 в пятницу, 10 января 2025 года.

«59-летний водитель управлял мусоровозом “ЗИЛ”. По предварительной информации, при повороте с улицы Советской на улицу Иркутско-Пинской Дивизии совершил наезд на неустановленную женщину-пешехода», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в милиции, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Пенсионерка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Позже стало известно, что усилия медиков оказались, увы, безрезультатными, пострадавшая скончалась.

ГАИ устанавливает все причины и обстоятельства трагического происшествия.

Ранее мы писали о том, что 35-летний могилевчанин расплачивался картой возлюбленной, с которой недавно познакомился, в казино и потратил 1400 рублей (чем все это закончилось — про это вот тут).