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МАК озвучил причину крушения вертолета в Свердловской области

Причиной падения вертолета Robinson R44 под Первоуральском в Свердловской области стал отказ трансмиссии. Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованного на сайте организации.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

Из-за отказа трансмиссии упала мощность двигателя, вследствие этого вертолет начал падать и столкнулся с деревьями. Причиной отказа трансмиссии стало попадание постороннего предмета в муфту свободного хода.

ЕАН писал, что 12 июня возле базы отдыха «Светофор» у поселка Билимбай (Свердловская область) неподалеку от Екатеринбурга разбился при посадке вертолет Robinson R44. В результате крушения пострадали два человека, оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска. Мужчина-пилот был доставлен в состоянии средней тяжести. Его пассажирка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ей потребовалось две операции.