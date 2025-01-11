МАК озвучил причину крушения вертолета в Свердловской области

ЕАН писал, что 12 июня возле базы отдыха «Светофор» у поселка Билимбай (Свердловская область) неподалеку от Екатеринбурга разбился при посадке вертолет Robinson R44. В результате крушения пострадали два человека, оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска. Мужчина-пилот был доставлен в состоянии средней тяжести. Его пассажирка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ей потребовалось две операции.