Челябинка лишилась двух авто и накоплений за две недели общения с мошенниками

Все началось со звонка с настоятельной рекомендацией подачи заявки на активацию электросчетчика. Для подтверждения этого действия женщина сообщила телефонному собеседнику код из SMS, после чего разговор прекратился.
Через некоторое время потерпевшей пришло фейковое письмо с портала госуслуг о попытке взлома ее личного кабинета. Встревоженная женщина набрала номер, по которому ответил «представитель портала». Незнакомец рассказал жительнице Нагайбакского района, что ее пытались обмануть мошенники. Собеседник посоветовал женщине ожидать звонка от сотрудников правоохранительных органов для принятия необходимых действий по решению данной проблемы.
Мнимый сотрудник сообщил, что сберечь деньги и автомобиль поможет перевод средств на «безопасный счет». Женщина приехала в Магнитогорск, где продала свой автомобиль, а полученные за него 3,18 млн рублей перевела на счета.
Спустя неделю представитель правоохранительной структуры снова позвонил потерпевшей, уточнив, имеются ли у нее денежные средства на счетах. Женщина рассказала, что на ее банковском счету хранятся 2,7 млн рублей. Обозначенную сумму жительница Нагайбакского района также перевела на «безопасный» счет.
«Однако на этом мошенники не остановились. Через три дня они вновь связались с жительницей Нагайбакского района и поинтересовались наличием у нее еще какого-либо транспортного средства. Не задумываясь, женщина призналась в наличии еще одного автомобиля, после чего продала его за 800 тыс. рублей и вновь перечислила деньги на счета злоумышленников», — рассказали в полиции.
После этого один из телефонных незнакомцев сообщил потерпевшей, что доступ к ее личному кабинету от портала «Госуслуги» восстановлен и деньги, отправленные на «безопасный» счет, можно вернуть. Однако сначала она должна заплатить государственный налог в размере 2 млн рублей.
Обманутая женщина обратилась к сыну, рассказала о сложившейся ситуации и попросила у него одолжить деньги, но в ответ услышала, что на протяжении двух недель общалась с мошенниками.