Челябинка лишилась двух авто и накоплений за две недели общения с мошенниками

«Однако на этом мошенники не остановились. Через три дня они вновь связались с жительницей Нагайбакского района и поинтересовались наличием у нее еще какого-либо транспортного средства. Не задумываясь, женщина призналась в наличии еще одного автомобиля, после чего продала его за 800 тыс. рублей и вновь перечислила деньги на счета злоумышленников», — рассказали в полиции.