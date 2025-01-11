В Новосибирской области задержали двух братьев, убивших гостя

В ходе расследования выяснилось, что погибший недавно приехал к братьям в гости. В ходе застолья собутыльники поссорились. Братья сначала избили гостя руками и ногами, а затем нанесли ему множество ударов ножом и кирпичом. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом и уехали.