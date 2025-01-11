В Новосибирской области задержали двух братьев, убивших гостя

7 января в одном из сел Коченевского района загорелся частный дом. При тушении пожара в одной из комнат было обнаружено тело мужчины, на котором имелись следы насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело.
«Владельцев сгоревшего дома — двух ранее судимых мужчин 30 и 32 лет, являющихся друг другу родственниками, на месте не оказалось», — сообщает УМВД России по Новосибирской области.
В ходе расследования выяснилось, что погибший недавно приехал к братьям в гости. В ходе застолья собутыльники поссорились. Братья сначала избили гостя руками и ногами, а затем нанесли ему множество ударов ножом и кирпичом. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом и уехали.
Они были задержаны в Черепановском районе и доставлены в следственный комитет.
«В настоящее время фигурантам по делу предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». — пояснили в ведомстве.
Расследование продолжается.