Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избиение школьника в Ялте — Бастрыкин требует доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения сверстниками ученика одной из ялтинских школ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Источник: РИА "Новости"

О происшествии стало известно 9 января. По данным крымских следователей, в ходе проверки сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ будут установлены участники инцидента и дана оценка их действиям. Проверка ведется по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«В социальных медиа сообщается, что школьника в Ялте избили сверстники. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю проводится процессуальная проверка (ч. 1 ст. 115 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего крымчанина, отмечено в сообщении.

В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.

СК