Избиение школьника в Ялте — Бастрыкин требует доклад

О происшествии стало известно 9 января. По данным крымских следователей, в ходе проверки сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ будут установлены участники инцидента и дана оценка их действиям. Проверка ведется по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью.