Избиение школьника в Ялте — Бастрыкин требует доклад

О происшествии стало известно 9 января. По данным крымских следователей, в ходе проверки сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ будут установлены участники инцидента и дана оценка их действиям. Проверка ведется по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
«В социальных медиа сообщается, что школьника в Ялте избили сверстники. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю проводится процессуальная проверка (ч. 1 ст. 115 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего крымчанина, отмечено в сообщении.
В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.