Двое жителей Кыштыма получили срок за вымогательство и хранение оружия

Судом установлено, что в октябре 2022 года двое 37-летних мужчин требовали с потерпевшего 20 тысяч рублей. Кыштымец должен был заплатить за произошедший в местном баре конфликт. Злоумышленники избивали «должника», а также угрожали физическим насилием в отношении членов его семьи.