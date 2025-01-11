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Двое жителей Кыштыма получили срок за вымогательство и хранение оружия

Городской суд признал мужчин виновными.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

В Кыштыме двое местный жителей осуждены за вымогательство и незаконное хранение оружия. Мужчины будут отбывать срок в колонии и заплатят штраф. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Судом установлено, что в октябре 2022 года двое 37-летних мужчин требовали с потерпевшего 20 тысяч рублей. Кыштымец должен был заплатить за произошедший в местном баре конфликт. Злоумышленники избивали «должника», а также угрожали физическим насилием в отношении членов его семьи.

Кроме того, один из осужденных незаконно купил пистолет, самодельно переделанное одноствольное гладкоствольное оружие, патроны, ручные осколочные гранаты электродетонаторы и взрыватели. Всё это мужчина хранил в подвале одного из нежилых зданий. Оперативники схрон нашли и конфисковали содержимое.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы и семи лет лишения свободы в колонии общего режима, также осужденные заплатят штраф — 50 тысяч рублей.