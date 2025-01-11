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Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград из-за введенных Росавиацией временных ограничений, сообщили РИА Новости в саратовском аэропорту «Гагарин».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Направляющиеся в аэропорт “Гагарин” рейсы авиакомпаний “Аэрофлот” из Москвы и Shirak Avia из Еревана перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — сообщил собеседник агентства.

С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта. Актуальные данные о времени прибытия и отправления рейсов размещаются на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта.