Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Направляющиеся в аэропорт “Гагарин” рейсы авиакомпаний “Аэрофлот” из Москвы и Shirak Avia из Еревана перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — сообщил собеседник агентства.
С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта. Актуальные данные о времени прибытия и отправления рейсов размещаются на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта.