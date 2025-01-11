В Энгельсе площадь пожара после атаки дронов сократилась на 80%

Накануне губернатор сообщил, что задействованных сил и средств для тушения достаточно, процесс выгорания топлива ориентировочно займет два дня. Он отметил, что хотя нарушений состояния воздуха в целом по Энгельсу и Саратову не было выявлено, жителям домов, расположенных в непосредственной близости к месту происшествия, с хроническими заболеваниями органов дыхания нужно плотно закрывать окна, чаще проводить влажную уборку, по возможности меньше находиться на улице.