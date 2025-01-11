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Прокуратура проверит безопасность перевозки пассажиров на Ольхоне

Проверку организовали после публикации видео с небезопасной перевозкой пассажиров.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры начали проверку безопасности перевозки пассажиров на Ольхоне. Поводом послужило видео опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как группа людей плывет на лодке через лед к остову.

— Прокуратурой установлен факт оказания услуг по перевозке пассажиров водным транспортом при условиях, не отвечающих требованиям безопасности. По указанному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания, — сообщили в ведомстве.

Напомним, движение паромов на самый большой остров Байкала из-за сложной ледовой обстановки остановлено еще в декабре. Также закрыта навигация по Байкалу всех судов. Перевозчика, который перевозил пассажиров, привлекут к ответственности.