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СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка на улице Космонавтов в Минске. Как мы писали ранее, трагедия произошла вечером в пятницу, 10 января 2025 года.

28-летняя женщина, находившаяся за рублем автомобиля Ford, не предоставила преимущество 8-летнему мальчику. От полученных травм ребенок погиб.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении водителя транспортного средства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время его действия квалифицированы по части 2 статьи 317 УК Беларуси — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ране мы писали о том, что в Пинске мусоровоз насмерть сбил 66-летнюю пенсионерку (читать далее здесь).