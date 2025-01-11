СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка на улице Космонавтов в Минске. Как мы писали ранее, трагедия произошла вечером в пятницу, 10 января 2025 года.
28-летняя женщина, находившаяся за рублем автомобиля Ford, не предоставила преимущество 8-летнему мальчику. От полученных травм ребенок погиб.
Как сообщили в Следственном комитете, в отношении водителя транспортного средства возбуждено уголовное дело.
В настоящее время его действия квалифицированы по части 2 статьи 317 УК Беларуси — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ране мы писали о том, что в Пинске мусоровоз насмерть сбил 66-летнюю пенсионерку (читать далее здесь).