СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка на улице Космонавтов в Минске. Как мы писали ранее, трагедия произошла вечером в пятницу, 10 января 2025 года.