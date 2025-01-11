После поножовщины на проспекте Энтузиастов полиция задержала трех человек

Инцидент произошел 10 января. Правоохранителям передали информацию о том, что в квартире дома 47 по проспекту Энтузиастов находится раненый. Полиция выяснила, что пострадал собственник недвижимости в возрасте 44 лет. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в квартире по подозрению в причастности к инциденту задержаны находившиеся в состоянии алкогольного опьянения 2 женщины 48 и 44 лет, а также 44-летний мужчина», — добавили в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.