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После поножовщины на проспекте Энтузиастов полиция задержала трех человек

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех человек после получения местным жителем ножевого ранения в область груди, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 10 января. Правоохранителям передали информацию о том, что в квартире дома 47 по проспекту Энтузиастов находится раненый. Полиция выяснила, что пострадал собственник недвижимости в возрасте 44 лет. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в квартире по подозрению в причастности к инциденту задержаны находившиеся в состоянии алкогольного опьянения 2 женщины 48 и 44 лет, а также 44-летний мужчина», — добавили в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.