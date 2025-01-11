Загрязнение на реке Дон в Ростове обрабатывают сорбентом

По реке Дон в Ростове-на-Дону разлилась не солярка, водоем загрязнил растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Обновленную информацию в Telegram опубликовал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Службы порта обрабатывают разлив сорбентом, впитывающим загрязнения. Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время, — сообщил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер также добавил, что забор воды для жителей донской столицы находится выше по течению от места сброса загрязнения.
— Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. В течение дня будет проводиться мониторинг ситуации, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее стало известно, что загрязнение прошло вдоль берега и оказалось в районе Ворошиловского моста.