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В Черняховске по подозрению в убийстве задержан таксист

Водитель во время допроса дал признательные показания.

В пресс-службе регионального СКР представили такую версию произошедшего в ночь на 31 декабря 2024 года.

30-летний житель поселка Тельманово Черняховского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на такси поехал домой от одного из кафе в Черняховске. По дороге между ним и водителем такси возник конфликт по поводу оплаты проезда.

— Фигурант, остановив машину в безлюдном месте на проселочной дороге, вместе с пассажиром вышел из транспортного средства, а затем балонным ключом нанес тому не менее одного удара в область головы. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления, — отметили в пресс-службе.

Подозреваемый, испугавшись, с места преступления скрылся.

10 января 2025 года тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий. У следствия есть сведения о причастности фигуранта к указанному преступлению.

55-летний таксист задержан. В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. С ним проведена проверка показаний на месте. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и другие экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.