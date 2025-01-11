В Черняховске по подозрению в убийстве задержан таксист

— Фигурант, остановив машину в безлюдном месте на проселочной дороге, вместе с пассажиром вышел из транспортного средства, а затем балонным ключом нанес тому не менее одного удара в область головы. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления, — отметили в пресс-службе.