Записи последних 4 минут самолета Jeju Air не оказалось на черных ящиках

Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), изучившие бортовые самописцы, установили, что запись на них прервалась примерно за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с бетонной конструкцией, на которой располагался курсовой радиомаяк.