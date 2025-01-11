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Записи последних 4 минут самолета Jeju Air не оказалось на черных ящиках

«Черные ящики» самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в декабре в Южной Корее, перестали записывать за четыре минуты до взрыва, сообщает Yonhap со ссылкой на следствие.

Источник: AP 2024

Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), изучившие бортовые самописцы, установили, что запись на них прервалась примерно за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с бетонной конструкцией, на которой располагался курсовой радиомаяк.

29 декабря лайнер, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться. Система выпуска шасси отказала, и самолет столкнулся с бетонным ограждением, после чего взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту. Выжили два члена экипажа.

Перед крушением экипаж Boeing доложил о столкновении с птицей и чрезвычайной ситуации. Пилоты решили сажать самолет со второго круга.

Южнокорейские следователи провели обыски в офисе управления региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории страны с 1983 года, когда близ острова Сахалин сбили самолет Korean Airlines. Тогда погибли 269 человек. На территории самой Южной Кореи это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю.