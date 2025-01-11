Ранее судимый южноуралец угнал у знакомого автомобиль и попал в ДТП

В Кунашакском районе возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего угонщика автомобиля ВАЗ-21074. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
О пропаже автомобиля полицейским сообщил 63-летний местный житель. «Жигули» мужчина припарковал рядом со своим домом.
На место происшествия прибыли стражи порядка, они оперативно опросили свидетелей и очевидцев, установили возможный маршрут передвижения злоумышленника. Вскоре подозреваемого задержали.
Им оказался 18-летний знакомый владельца машины. Юноша был ранее судим и недавно освободился из мест лишения свободы. В день совершения угона, парень находился в гостях у потерпевшего. Дождавшись, когда он уснет, молодой человек взял ключи от ВАЗа и покинул квартиру. После чего сел в машину и уехал.
Но не имея водительским прав и базовых навыков вождения, он не справился с управлением и врезался в дерево. После аварии парня госпитализировали в медицинское учреждение. Он полностью признал свою вину в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».