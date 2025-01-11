Ранее судимый южноуралец угнал у знакомого автомобиль и попал в ДТП

Им оказался 18-летний знакомый владельца машины. Юноша был ранее судим и недавно освободился из мест лишения свободы. В день совершения угона, парень находился в гостях у потерпевшего. Дождавшись, когда он уснет, молодой человек взял ключи от ВАЗа и покинул квартиру. После чего сел в машину и уехал.