Экс-министру ЖКХ Ростовской области продлили срок ареста

Экс-министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру был продлен срок ареста. Эту информацию 11 января подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10 января 2025 года на три месяца была продлена мера пресечения в виде ареста, — прокомментировали в инстанции.
Судя по электронной картотеке дел, новые слушания назначили на 15 января 2025 года. Сейчас бывшего чиновника подозревают в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Ранее Андрея Майера осудили на 5 лет колонии по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, изначально экс-главу минЖКХ региона задержали из-за возможной причастности к неоправданным тратам при благоустройстве ростовского парка. Сообщалось, что при отсутствии внебюджетных средств на проведение работ специалист дал разрешение на использование бюджетных денег.