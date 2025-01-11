По реке Дон разлился растворитель

Первое сообщение о разливе глава города опубликовал около 10:40 мск. Изначально Логвиненко говорил о выбросе солярки. Позднее специалисты установили, что по Дону разлился растворитель. «Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения», — говорится в сообщении. Сотрудники водоканала также находятся на месте происшествия.
По словам Александра Логвиненко, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, так как забор воды для нужд города находится выше по течению. Предполагается, что работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.