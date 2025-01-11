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По реке Дон разлился растворитель

Крупный разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов произошел в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. Ведется мониторинг ситуации.

Первое сообщение о разливе глава города опубликовал около 10:40 мск. Изначально Логвиненко говорил о выбросе солярки. Позднее специалисты установили, что по Дону разлился растворитель. «Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения», — говорится в сообщении. Сотрудники водоканала также находятся на месте происшествия.

По словам Александра Логвиненко, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, так как забор воды для нужд города находится выше по течению. Предполагается, что работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.

экология