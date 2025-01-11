В Воронеже на пожаре пострадала 10-летняя девочка

Около 21.14 в 17-этажном доме № 207 по Московскому проспекту в Воронеже загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже. Для ликвидации пожара к месту ЧП выехали спасатели. Они обнаружили в помещении горящие вещи и мебель на площади в 2 квадратных метра.
В задымленной квартире сотрудники МЧС нашли 10-летнюю девочку, которую эвакуировали в бессознательном состоянии. Школьницу отправили в больницу с отравлением продуктами горения.
С пожаром спасатели справились в течение 15 минут. На месте работали 12 сотрудников ГУ МЧС. Причину ЧП выясняют эксперты.