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В Воронеже на пожаре пострадала 10-летняя девочка

Школьница отравилась продуктами горения на пожаре в воронежской многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

Около 21.14 в 17-этажном доме № 207 по Московскому проспекту в Воронеже загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже. Для ликвидации пожара к месту ЧП выехали спасатели. Они обнаружили в помещении горящие вещи и мебель на площади в 2 квадратных метра.

В задымленной квартире сотрудники МЧС нашли 10-летнюю девочку, которую эвакуировали в бессознательном состоянии. Школьницу отправили в больницу с отравлением продуктами горения.

С пожаром спасатели справились в течение 15 минут. На месте работали 12 сотрудников ГУ МЧС. Причину ЧП выясняют эксперты.

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