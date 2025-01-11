Один человек погиб и один ранен ДТП в Гомельском районе

Об аварии с летальным исходом рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Трагедия произошла утром в субботу, 11 января 2025 года, около 7.15.
«33-летний водитель, управляя автомобилем “Лада” и двигаясь на 2 километре автодороги Н-4090 “Северо-Западный обход города Гомеля” со стороны улицы Советской в сторону деревни Красное выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем “Ниссан”, — говорится в сообщении правоохранителей.
За рулем «Ниссана» находился 59-летний мужчина.
Водитель «Лады» скончался на месте происшествия. В салоне вместе с ним находилась 56-летняя женщина-пассажир. Со множеством полученных травм она доставлена в больницу.
Предварительная причина аварии: погибший водитель «Лады» не справился с управлением.
Все детали закончившейся трагедией аварии в настоящее время устанавливаются компетентными органами.
Ранее мы писали о том, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске (читать далее здесь).