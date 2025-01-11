Один человек погиб и один ранен ДТП в Гомельском районе

«33-летний водитель, управляя автомобилем “Лада” и двигаясь на 2 километре автодороги Н-4090 “Северо-Западный обход города Гомеля” со стороны улицы Советской в сторону деревни Красное выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем “Ниссан”, — говорится в сообщении правоохранителей.