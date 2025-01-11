В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

«Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики.
«Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.