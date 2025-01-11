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В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики.

«Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.